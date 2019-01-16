Vatanı İçin Kefenleri Kar Olan Kahramanların Destanı Konuşuldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğünce, "Vatanı için kefenleri kar olan kahramanların destanı Sarıkamış" temalı bir söyleşi düzenlendi. Kılavuz Gençlik Söyleşileri kapsamında düzenlenen programda Sarıkamış Harekâtının öncesi, harekât anı ve sonrası konuşuldu. Özellikle gençler tarafından büyük ilgi gören program Sarıkamış Harekâtını konu alan kum sanatı gösterisi ile başladı. Sarıkamış araştırmalarıyla bilinen ve programa konuşmacı olarak katılan Akademisyen-Yazar Prof. Dr. Bingür Sönmez, harekâtın üzerinden 104 yıl geçtiğini hatırlatarak "Sarıkamış, tarihimizde ibret alınacak bir onur sayfasıdır" dedi.

"AYAKLARIN DONDUĞU, YÜREKLERİN YANDIĞI YER SARIKAMIŞ"

'Ayakların donduğu, yüreklerin yandığı yer olan Sarıkamış' söyleşisi SDKM'de gerçekleşti. Söyleşiye Kocaeli Garnizon Komutanı Metin Gürak, Kocaeli il Emniyet Müdürü Necati Denizci, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanı Cenan Turan, Gençlik Eğitimi Şube Müdürü Kemal Ceylan, Akademi lise eğitmenleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

SARIKAMIŞ'TA NE OLDU?

Yaşanan hadisenin öncesi, harekât anını ve sonrasını detaylarıyla anlatan Prof. Sönmez şu ifadeleri kullandı "Büyük bir savaş yaşandı. Öyle büyük bir savaş ki, Kafkas Cephesi dört yıl sürüyor. Sadece 15 günlük bir Sarıkamış Meydan Muharebesi olarak düşünmeyin olayı. 120 bin asker akın akın Sarıkamış'a doğru gidiyor. Büyük çatışmalar oluyor. Donmalar, kayıplar oluyor; ama Oltu'yu, Darman'ı, Karaurgan'ı Kötek Köyü'nü, Kızılçubuk Köyü'nü alıyoruz. 9. Kolordu İstasyon Mahallesi'ni bir gecede alıyor. 10. Kolordu çemberi tamamlıyor Allahuekber'den. Doğu'dan ve Batı'dan Sarıkamış'ın içine kadar giriliyor, sokak savaşları yapılıyordu."

ALMANLAR SARIKAMIŞI UNUTURMAK İSTEDİ

Almanların, Sarıkamış Harekatını unutturmak istediğini ifade eden Sönmez, "İttihat ve Terakki evrakları yok etmiş, Almanlar Sarıkamış'ı örtbas etmişler. Bugün Birinci Dünya Savaşı ile ilgili bir Alman Tarih ansiklopedisini, bir askerî mecmuasını açın, içinde Sarıkamış, Kafkas Cephesi diye bir cephe yok. Bugün Almanya, Birinci Dünya Savaşı'nda bizi müttefiki olarak hatırlamıyor bile. Bizi yok sayıyorlar. Zaten Almanlar bizimle hiçbir şekilde ittifak yapmayacaklardı." şeklinde konuştu.

HAREKÂTIN BAŞARISIZLIĞININ SEBEPLERİ?

Harekâtın başarısızlığının genel sebeplerini sayan Sönmez "Mevsimin kötü olması, yol olmaması, lojistik desteğin olmaması, cephane yetersizliği, kış şartlarında giyecek-yiyecek olmaması nedeniyle kış savaşlarına hazır değildik." ifadelerine kullandı.

SARIKAMIŞ'TA NE KAZANDIK?

Son olarak Sarıkamış harekâtının kazanımlarına değinen sönmez şu ifadeleri kullandı. "Sarıkamış bize iki şey kazandırdı. İtilaf Devletleri Sarıkamış'ta o kadar büyük bir şaşkınlığa ve hezimete uğradılar ki, İstanbul'a saldıramadılar. Bu kahramanlar 3150 metreden İstanbul'u korudular. İkincisi ise gerçekleşen Bolşevik İhtilali ile birlikte Rusya'daki boşluktan faydalanarak Bakü'ye kadar gittik, Batum'u aldık, oraya vali bile tayin ettik. Ama Mondros Mütarekesi ile Sevr Antlaşması ile, 93 Harbi sınırlarından geri çekildik, Erzurum'a kadar geri gelmek zorunda kaldık" dedi. Programın sonunda katılımcı Prof. Dr. Bingür Sönmez'e çiçek takdimi yapıldı. Duygu dolu anların yaşandığı söyleşi hatıra fotoğrafı ile sona erdi.