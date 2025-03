Vecdet Öz\'den Yeni Siyasi İttifak Çağrısı

(ANKARA)- Adalet Partisi (AP) Genel Başkanı Vecdet Öz, "Ülkenin kurtuluşu, üçüncü bir yolda yeniden bir müdafaa-i hukuk anlayışı içinde kurulması gereken yüzde yüz yerli ve milli bir siyasi ittifaktır" dedi.

Adalet Partisi (AP) Genel Başkanı Vecdet Öz, Türkiye siyasetine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sözlerine "Doğrucu Davut sözünün hikayesini bilir misiniz" ifadeleriyle başlayan Öz, "Siyaset kaygan ve kaypak bir zemindir. Bu zeminde doğrucu Davutlar pek sevilmez. Ne zaman doğruyu söyleseniz hayalleri yıktığınız ve insanları gerçekle yüzleştirdiğiniz için pek sevilmezsiniz. Hangi köye gitseniz tepkiye maruz kalır ve sonunda dokuz köyden kovulursunuz. İşte benim gibi doğruları söylemekten imtina etmeyen siyasetçilerin kaderi de bu hikayedeki gibidir" dedi.

"Atatürk'e ve kahraman ecdadına borcumuz var"

Vecdet Öz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böyle bir ortamda bizim gibilerin siyaset yapması pek akıl karı bir iş değildir lakin elimiz mecbur çünkü Atatürk'e ve kahraman ecdada vefa borcumuz var. AKP'yi hiçbir zaman sevmedim, her icraatını en ağır şekilde eleştirdim ve her zaman doğru olanı söyledim. CHP, normalleşme/yumuşama sürecine girdiğinde de aynı şekilde Sayın Özgür Özel'i eleştirip yerden yere vurdum. Ertesi gün AKP trollerinin benzeri bir tepkiyi CHP'li kardeşlerimden gördüm. Benim için siyasette doğru olmanın kriteri; Atatürk'e, kahraman ecdada, laik cumhuriyete, Anayasa'nın 1, 2, 3, 4, 42, ve 66. maddelerine, istiklal marşımıza, bayrağımıza, andımıza, ulus devlet anlayışımıza, üniter yapıya ve Türk tarihine sahip çıkmak, bunu yaparken de liyakatli, ahlaklı, faziletli, dürüst olmak, rüşvete, ranta ve irtikapa asla bulaşmamış olmaktır. Maalesef ki bu kritere uyan siyasetçi sayısı çok azdır. Gerek iktidar ve gerekse muhalefet cenahı işe yaramaz, entrikacı, güvenilmez ve her şeyden önce ikbali uğruna teröristlere taviz verecek kadar küçülmüş şeref yoksunlarıyla doludur."

"CHP'nin beş yıldızlı seçmeni tek yıldızlı örgütü var"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Türkiye'nin dört bir yanında devam eden protestolara da değinen Öz, "Bakmayın siz meydanlardaki masum kalabalıklara. Bu kalabalıklar öfke içinde çare aramanın ve büyük bir umutla CHP'ye sarılmanın haklı bir tezahürüdür. Lakin üzülerek söylemek isterim ki CHP'nin bu yapısıyla AKP illetinden kurtulmanız, zafer kazanmanız ve ülkeyi fabrika ayarlarına döndürmeniz asla mümkün değildir. CHP'nin beş yıldızlı bir seçmeni ve maalesef bunu hak etmeyen tek yıldızlı bir örgütü vardır" ifadelerini kullandı.

"Kurtuluş üçüncü yolda"

Öz konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Biliyorum şimdi bana yine kızdınız, en iyisi siz beni yine zindana geri gönderin. Şunu da asla unutmayın. Ülkenin kurtuluşu, üçüncü bir yolda yeniden bir müdafaa-i hukuk anlayışı içinde kurulması gereken yüzde yüz yerli ve milli bir siyasi ittifaktır."