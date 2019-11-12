Son Dakika Haberleri: Vedat Muriqi sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı
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Vedat Muriqi sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı

7 saat önce

Kosova Futbol Federasyonu, Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi'nin sakatlığı nedeniyle 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde oynanacak Çekya ve İngiltere maçlarının kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Vedat Muriqi sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı, System.String[]

Kosova Futbol Federasyonu, Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi'nin sakatlığı nedeniyle 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde oynanacak Çekya ve İngiltere maçlarının kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.


Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Vedat Muriqi, sakatlığı sebebiyle Kosova Milli Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı. Kosova Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, gerçekleştirilen muayeneler neticesinde 25 yaşındaki golcünün 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda 14 Kasım'da Çekya, 17 Kasım'da da İngiltere ile oynanacak müsabakaların kadrosunda olmamasına karar verildiği belirtildi. - İSTANBUL

Futbol Federasyonu, Avrupa, Futbol, Kosova, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:26 Kaynak: İHA
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