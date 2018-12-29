Vefat Eden Asker Toprağa Verildi

Şırnak
'ta vatani görevini yaptığı sırada vefat eden er Atilla Albayrak, memleketi Trabzon
'da toprağa verildi.
Şırnak'ta Akçay
Tünel üst bölgesinde görevli Albayrak için Hayrat
ilçesindeki Merkez
Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Albayrak'ın babası Mehmet Albayrak
ve diğer yakınlarının yanı sıra Hayrat Kaymakamı İbrahim Şenkon, Of Kaymakamı Eyüp
Fırat, Hayrat Belediye Başkanı Mehmet Nuhoğlu
, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu
, Sümene Belediye Başkanı Rahmi Üstün
, Trabzon Garnizon Komutan Vekili Ahmet Burak
Yürüten ve diğer ilgililer katıldı.
Terhisine 5 ay kala vefat eden Albayrak'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Gülderen
Mahallesi'ndeki kabristanlıkta toprağa verildi.