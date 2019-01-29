Son Dakika Haberleri: Vefatının 20'nci Yılında Barış Manço'ya Saygı Gecesi

Vefatının 20'nci Yılında Barış Manço'ya Saygı Gecesi

43 dakika önce

Usta sanatçı Barış Manço, Esenler Belediyesince düzenlenecek "Vefatının 20. Yılında Barış Manço'ya Saygı Gecesi" ile anılacak.

Vefatının 20'nci Yılında Barış Manço'ya Saygı Gecesi, System.String[]
Usta sanatçı Barış Manço, Esenler Belediyesince düzenlenecek "Vefatının 20. Yılında Barış Manço'ya Saygı Gecesi" ile anılacak.

Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenecek "Vefatının 20. Yılında Barış Manço'ya Saygı Gecesi" programında, 1 Şubat 1999 tarihinde 56 yaşındayken hayatını kaybeden sanatçının vefatının 20. yılına özel, bu zamana kadar hiçbir yerde görülmemiş 20 fotoğrafı sergilenecek.

Sergide ayrıca, Barış Manço'nun özel eşyaları ve plakları da yer alacak.

Sergi açılışı sonrası Kurtalan Ekspres, Seyyal Taner, Aylin Vatankuş, Cemil Demirbakan, Çimen Yalçın ve Hakan Dedeler'in sahne alacağı bir konser düzenlenecek.

Tiyatro gösterisi de yapılacak program, 3 Şubat Pazar günü saat 19.30'da başlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:31 Kaynak: AA

Kadir Topbaş, Esenler, Barış Manço, Güncel
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