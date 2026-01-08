Veli-Der: Eğitim Hakkı Paralı Olmamalı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Veli-Der: Eğitim Hakkı Paralı Olmamalı

08.01.2026 16:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Veli-Der, merkezi sınavlar için ücret alınmasını eleştirerek kamusal eğitim hakkının parasız olması gerektiğini savundu.

(ANKARA)- Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der), "Milli Savunma Üniversitesi sınav başvurusu da dahil merkezi sınavlardan ücret alınması kabul edilemez. Kamusal eğitim hakkının gereği merkezi sınavlara başvurunun parasız olması bu devletin gençlerimize, çocuklarımıza karşı sorumluluğudur" açıklamasını yaptı.

Veli-Der, Milli Savunma Üniversitesi sınav başvuru ücretiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamusal eğitim hakkının temel ilkelerinin başında gelen parasız eğitim ilkesidir. Eğitimin kapsayıcılık ilkesinin de gereği olan parasız eğitim hakkının eğitime erişim süreçlerinin her aşamasında sağlanması sosyal devlet ilkesinin gereğidir. Ayrıca eğitim aracılığıyla öğrencilerin meslek edinme süreçleri kamu yararıdır, toplumsal fayda sağlar. Meslek edinme ve akademik eğitim süreçlerinin en önemli aşamalarından olan yükseköğretime girişteki ölçme değerlendirme süreçleri ve sonrası yemek, ulaşım, barınma başta olmak üzere tüm hizmetler toplumsal fayda gereği parasız olmalıdır.

Kamusal eğitim hakkının gereği olan parasız eğitim ilkesi üniversiteye girişte de yok sayılmaktadır. 5 Ocak'ta başlayan ve 29 Ocak'ta sona erecek olan Milli Savunma Üniversitesi sınav başvuru ücreti 700 TL olarak açıklandı. Geçtiğimiz yıl 450 TL olan sına ücreti bu sene yüzde 55 artışla 700 TL oldu. TÜİK'in açıkladığı yıllık enflasyon rakamı olan yüzde 30'un da üstünde bir artış gerçekleşti.

Yoksulluğun, işsizliğin her geçen gün arttığı; iki kişiden birinin asgari ücretle, ülkemiz nüfusunun büyük çoğunluğunun açlık, yoksulluk sınırı altında yaşamak zorunda bırakıldığı günlerde açıklanan rakam yüzünden çok sayıda öğrenci bu ücreti ödeyemediği için Milli Savunma Üniversitesi giriş sınavına başvuramayacaktır. Eğitimin eşitlik ve kapsayıcılık ilkesi de ihlal edilmektedir.

Kamuya ait kaynaklar, kamu bütçesi bize, halka aittir. Emeğimiz, alın terimiz, ödediğimiz vergilerdir. Halka ait kaynaklar halk için, çocuklarımızın, gençlerin kamusal eğitim hakkı için kullanılmalıdır. Milli Savunma Üniversitesi sınav başvurusu da dahil merkezi sınavlardan ücret alınması kabul edilemez. Kamusal eğitim hakkının gereği merkezi sınavlara başvurunun parasız olması bu devletin gençlerimize, çocuklarımıza karşı sorumluluğudur."

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Veli-Der: Eğitim Hakkı Paralı Olmamalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi Samsun'da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi
ABD’de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti ABD'de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti
’Son aşkı’ 65 yaşındaki adama pahalıya patladı 'Son aşkı' 65 yaşındaki adama pahalıya patladı
Radamel Falcao futbola geri döndü İşte yeni takımı Radamel Falcao futbola geri döndü! İşte yeni takımı
Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Malezya Başbakanı İbrahim’e Cumhuriyet Nişanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya Başbakanı İbrahim'e Cumhuriyet Nişanı

18:15
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
17:50
ABB’nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı
17:05
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş İşte ele geçirilenler
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler
16:31
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 18:47:30. #7.11#
SON DAKİKA: Veli-Der: Eğitim Hakkı Paralı Olmamalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.