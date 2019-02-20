Veliaht Prens Selman: "Yatırımların 100 Milyar Doları Aşmasını Bekliyoruz"
15 dakika önce
Asya turu kapsamında Pakistan ziyaretinin ardından Hindistan'a gelen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, "Yatırımların 100 milyar doları aşmasını bekliyoruz" dedi.
Asya
turu kapsamında Pakistan
ziyaretinin ardından Hindistan
'a gelen Suudi Arabistan
Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman
, "Yatırımların 100 milyar doları aşmasını bekliyoruz" dedi.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Asya turu kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor. Dün akşam Yeni Delhi
Havalimanında Hindistan Başbakanı Narendra Modi
tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Selman'ın bugün ikili görüşmeler yapması bekleniyor.
Yeni Delhi'de Hindistan Devlet Başkanı Ram Nath Kovind tarafından resmi törenle karşılanan Selman ardından Modi ile Devlet Başkanlığı Sarayında açıklamalarda bulundu. Selman, "Hindistan'da çeşitli alanlarda hedeflediğimiz yatırımların önümüzdeki 2 yıl içerisinde 100 milyar doları aşmasını bekliyoruz" dedi. 2016 yılından beri iki ülke arasında önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirten Selman, "Şimdiden 42 milyar dolarlık yatırım yaptık" ifadelerini kullandı.
Terörizmin ortak endişe olduğunu söyleyen Selman, Hindistan'la istihbarat paylaşımı yapacaklarını belirtti. Başbakan Modi ise, "Bugün ikili ilişkilerimizin tüm yönlerini ayrıntılı olarak ele aldık. Ziyaretiniz ilişkilerimizin hızlı gelişimi için yeni bir boyut kazandı. Yenilenebilir enerji alanlarında işbirliği yapacağız. 2030 için harika bir vizyonun var" ifadelerini kullandı. - YENİ DELHİ
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:30 Kaynak: İHA
Belediye Başkan Adayı, Adaylık Parasını Yatıramayınca Gözyaşlarına Boğuldu
ABD Başkan Yardımcısı Pence'den Erdoğan'a Gizli Telefon: S-400 Almayın
Moda Devi Burberry İntihar Çağrışımlı Tasarımı İçin Özür Diledi
Türk Mucitlerin Ürettiği Kumaşı Alman Ordusu Kullanıyor