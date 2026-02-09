Veliaht Prensler Diriyye'de Buluştu

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Birleşik Krallık Veliaht Prensi ve Galler Prensi William ile başkent Riyad'ın Diriyye bölgesinde bir araya geldi.

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'ya göre, iki ülke veliaht prensleri, "Suudi devletinin doğduğu yer olarak bilinen ve Suudi devletinin ilk başkenti olarak bilinen Diriyye'deki tarihi yapıların olduğu alanda" birlikte tur attı.

Suudi Prens Bin Selman, Birleşik Krallık Veliaht Prensi William'a tarihi alanda rehberlik etti.

Tur kapsamında, Prens William, ilk dönem Suudi Arabistan Devleti'nin lider ve prenslerinin saraylarını gezdi, tarihi El-Turayf bölgesinde Necdi mimari tarzını gördü.

Prens William, ilk dönemde hükümet merkezi olarak hizmet veren tarihi saraylardan biri olan Selva Sarayı önünde hatıra fotoğrafı da çektirdi.