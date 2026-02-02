Venedik Karnavalı Başladı

'VENEDİK Karnavalı', Büyük Kanal'da düzenlenen geçit töreniyle başladı.
İtalya'nın Venedik kentinde düzenlenen 'Venedik Karnavalı', hafta sonunda gerçekleştirilen balo ve su geçidi töreniyle başladı. 31 Ocak-17 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Venedik Karnavalı'nın açılış etkinliğinde, profesyonel dansçılar San Marco Meydanı'nda gösteriler sundu ve izleyicilere eşlik etti.
