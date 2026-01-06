Venezuela'da ABD'nin Maduro Operasyonu Şoku

ABD'nin Venezuela Delvet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından Caracas yönetimi üzerindeki basıklar devam ederken, Venezuelalı siyasetçiler birlik mesajı verdi.

ABD, 3 Ocak gecesi Venezuela'nın başkenti Caracas olmak üzere çeşitli bölgelere hava saldırıları düzenledi ve "uyuşturucu kaçakçılığı yapan terör örgütü lideri olmakla" itham ettiği Maduro'yu alıkoydu.

Aylardır Washington yönetiminin Venezuela'nın kıyısının da bulunduğu Karayipler Denizi'ne askeri yığınak yapması, petrol gemilerine el koyması ve çevredeki bazı ülkelere birliklerini göndermesi, "ABD'nin hava saldırısı düzenleme" ihtimali olarak yorumlansa da görevi başındaki devlet başkanının alıkonulması sıra dışı bir olay olarak kayıtlara geçti.

Operasyonun ardından ABD'li yetkililerin, Venezuela'da öncelikli beklentinin "ABD'nin çıkarlarını ilgilendiren acil değişikliklerin" olduğunu ve yıllardır destekledikleri Venezuela muhalefetinin henüz ülkeyi yönetecek durumda olmadığını ifade etmesi, gözleri Venezuela hükümetine çevirdi.

Tüm dünyada şok etkisi oluşturan ABD operasyonunun ardından Washington'ın saldırı tehditleri arasında değişiklik beklediği Venezuela'daki Bolivarcı hükümetten, Maduro ve eşinin iadesine ek olarak ABD ile işbirliği çağrısı ve birlik mesajları geliyor.

Venezuela Yüksek Mahkemesinin (TSJ) kararı ve ordunun da desteğiyle Geçici Devlet Başkanlığını üstlenen Maduro'nun yardımcısı Delcy Rodriguez, ilk açıklamalarında bağlılığını belirttiği Maduro'nun ülkenin devlet başkanı olduğunu vurgulayarak iade edilmesini istedi.

Rodriguez, ABD'ye de işbirliği çağrısında bulunarak bölgenin "savaşa değil barışa ve diyaloga" ihtiyacı olduğunu söyledi.

Ulusal Meclis'te (AN) dün düzenlenen törende konuşan Rodriguez, hükümet ve ordu yetkililerinin de katılımıyla AN Başkanı olan ağabeyi Jorge Rodriguez'in huzurunda, Maduro'nun oğlu Guerra'nın tuttuğu anayasaya el basarak yemin etti ve Geçici Devlet Başkanlığını resmen üstlendi.

Yaptığı konuşmada Maduro'nun "ABD'de rehin tutulduğunu" söyleyen Rodriguez, Hugo Chavez'in de mozolesini ziyaret ederek, Bolivarcı yönetime bağlılığını yineledi.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez'in Rodriguez'e desteğini birçok kez ifade etmesi ve siyasi kademeden herhangi bir çatlak sesin çıkmaması gözönüne alındığında ABD gölgesi altında Venezuela hükümetinin "normalleşme sürecine girmeye çalıştığı" gözlemleniyor.

Venezuela'nın çeşitli bölgelerinde Maduro'ya destek gösterileri düzenlenirken, ülkedeki seçimleri ve hükümeti tanımayan muhalifler ise ABD operasyonunu savunuyor.

Maduro ve eşinin serbest bırakılması için komisyon kuruldu

Venezuela hükümeti, ABD'ye kaçırılan Maduro ve eşi Cilia Flores'in serbest bırakılması için Yüksek Düzeyli Komisyon kurulduğunu duyurdu.

Komisyonda AN Başkanı Jorge Rodriguez, Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Venezuela İletişim Bakanı Freddy Nanez, Maduro'nun oğlu Guerra ile Cilia'nın oğulları da yer alıyor.

Maduro'nun oğlundan birlik mesajı

Maduro'nun oğlu ve milletvekili Nicolas Maduro Guerra, Ulusal Meclis'te yaptığı konuşmada, babasının alıkonulması nedeniyle gözyaşlarına hakim olamayarak birlik ve mücadele çağrısında bulundu.

Uluslararası hukukun çiğnendiğini vurgulayan Guerra, "Bugün sesimizi barış, egemenlik ve uluslararası saygı için yükseltiyoruz. Dünya halklarına sesleniyorum, başkanımız ve eşiyle dayanışma göstermek etik ve siyasi bir görevdir." dedi.

Maduro'nun oğlu, "Nicolas ve Cilia'yı alıkoydular, ama bir halkı alıkoyamadılar. Barış, demokrasi, egemenlik, birlik, mücadele, savaş ve zafer için çalışacağız. Baba, sen bize bu kaleyi kurdun; vatan emin ellerde ve yakında burada, Venezuela'da birbirimize sarılacağız." ifadelerini kullandı.

Venezuela'da Bolivarcı hükümetin önemli isimleri

Maduro'nun yardımcısı ve Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, solcu bir ailede 18 Mayıs'ta Caracas'ta dünyaya geldi.

Hukuk fakültesi mezunu olan 57 yaşındaki Rodriguez, Chavez döneminde 2006'da Devlet Başkanlığından sorumlu Devlet Bakanlığı, 2013-2014 yıllarında İletişim Bakanlığı, 2014-2017 yıllarında Dışişleri Bakanlığı görevinde bulundu.

2006 yılında Cumhurbaşkanlığı Ofisi Bakanı, 2013-2014 yılları arasında İletişim ve Enformasyon Bakanı ve 2014-2017 yılları arasında Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı.

Aynı yıllarda Venezuela Ulusal Kurucu Meclisi Başkanı olarak da görev yapan Rodriguez, 2017'den bu yana Devlet Başkan Yardımcılığı görevini sürdürüyordu ve 2020 ila 2026 yılları arasında petrol ve hidrokarbon ile Maliye Bakanlığı gibi görevleri de yürüttü.

Bolivarcı hükümetin önemli isimlerinden Delcy'nin ağabeyi Jorge Rodriguez de Devlet Başkan Yardımcılığı da dahil olmak üzere Chavez döneminden bu yana Venezuela hükümetinde üst düzey görevlerde bulunuyor.

Jorge Rodriguez, 2021'den bu yana Venezuela Ulusal Meclis Başkanlığı görevini yürütüyor.

Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello

Bolivarcı hükümetin temel taşlarından İçişleri Bakanı ve Ulusal Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello, Maduro ile birlikte hükümetin en güçlü isimleri arasında yer alıyor.

Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) Genel Sekreteri Cabelo, 15 Nisan 1963'te ülkenin Maturin kentinde doğdu.

Eski asker ve Chavez'in kurduğu Bolivarcı Devrimci Hareket 200'ün (MBR-200) üyelerinden olan Cabello, hem Chavez hem de Maduro hükümeti süresinde çeşitli görevlerde bulundu.

Çoğu kişiye göre "Bolivarcı hükümetin ikinci ismi" olarak anılan Cabello hakkında ABD, "uyuşturucu kaçakçılığı suçlaması" nedeniyle yakalanması için bilgi sağlanması karşılığında 25 milyon dolar ödül koydu.

Cabello, Maduro'nun kaçırılmasının ardından kurşun geçirmez yelekle sokaklara inerek yaptığı açıklamada, ülkesinin bir terör saldırısına maruz kaldığını söyledi ve birlik ile sükunet çağrısında bulundu.

Savunma Bakanı Lopez

Bolivarcı hükümetin önde gelen bir diğer ismi ise Maduro'ya bağlılığını defalarca dile getiren ve kaçırılmasının ardından da Rodriguez'in geçici başkanlığını destekleyen Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez öne çıkıyor.

Chavez döneminin sonunda 2012-2013 yılında Genelkurmay Başkanı olan Lopez, Maduro döneminin başından bu yana Savunma Bakanlığı görevini yürütüyor.

Lopez de ABD'nin yakalanması için ödül koyduğu Venezuelalı yetkililer arasında yer alıyor.

ABD, uyuşturucu kaçakçılığıyla suçladığı Lopez'in yakalanmasına yardım edene 15 milyon dolar ödül vadediyor.