Venezuela Hava Sahası Yeniden Uçuşa Açıldı

KARAKAS, 30 Ocak (Xinhua) -- Venezuela, ülkenin ticari hava sahasını yeniden uçuşlara açacağını duyurdu.

Venezuela Devlet Başkanlığı Ofisi'nden perşembe günü yapılan açıklamada ülkenin hava sahasının, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan telefon görüşmesinin ardından yeniden açılacağı belirtildi.

American Havayolları da aynı gün yaptığı açıklamayla ABD hükümetinden onay alınması ve güvenlik değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından Venezuela seferlerine yeniden başlamayı planladığını duyurdu.