Veni Vidi Göz Sağlığı Grubu'nda Kadın Liderliğinin Yükselişi: Serap Ekşi Genel Müdür Olarak Göreve Atandı - Son Dakika
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Veni Vidi Göz Sağlığı Grubu'nda Kadın Liderliğinin Yükselişi: Serap Ekşi Genel Müdür Olarak Göreve Atandı

Veni Vidi Göz Sağlığı Grubu\'nda Kadın Liderliğinin Yükselişi: Serap Ekşi Genel Müdür Olarak Göreve Atandı

Veni Vidi Göz Sağlığı Grubu, kadın liderliğini destekleyerek, iş dünyasındaki kadınların artan rolüne inanıyor ve bu inancı uygulamaya koyuyor. Son olarak, grubun Sağlık Hizmetleri ve Yatırımlar Koordinatörü olarak bilinen başarılı yönetici Serap Ekşi, grubun Genel Müdürü olarak atandı. Ekşi, hem şirketin gelişen yapısının hem de küresel hedeflerinin öncüsü olacak.

14.05.2024 16:16  Güncelleme: 16:20
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Veni Vidi Göz Sağlığı Grubu, kadın liderliğini destekleyerek, iş dünyasındaki kadınların artan rolüne inanıyor ve bu inancı uygulamaya koyuyor. Son olarak, grubun Sağlık Hizmetleri ve Yatırımlar Koordinatörü olarak bilinen başarılı yönetici Serap Ekşi, grubun Genel Müdürü olarak atandı. Ekşi, hem şirketin gelişen yapısının hem de küresel hedeflerinin öncüsü olacak.

Ekşi'nin bu önemli pozisyona getirilmesi, sadece başarılı performansının ve kapsamlı deneyiminin değil, aynı zamanda kadın liderliğine olan güvenin ve desteğin bir göstergesi olarak da görülüyor.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik mezunu olan Serap Ekşi, uzun süredir Veni Vidi Göz Sağlığı Grubu'nda çeşitli stratejik pozisyonlarda görev almıştır. Bu pozisyonlar arasında İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri ve Yatırımlar Koordinatörlüğü gibi önemli roller bulunmaktadır. Liderlik yetenekleri ve operasyonel başarısıyla dikkat çeken Ekşi'nin Genel Müdür olarak atanması, şirketin iç dinamiklerindeki güçlü değişim ve gelişimin bir yansımasıdır.

Ekşi, Veni Vidi Göz Sağlığı Grubu olarak, kadınların iş hayatındaki yerini ve önemini sadece istatistiklerde değil, aynı zamanda başarı hikayelerinin merkezinde de gördüklerini; kadrolarının %80'ini oluşturan kadın çalışanların özverisi ve çalışkanlığının şirketin büyümesinde önemli rol oynadığını vurguluyor.

Göz sağlığının her alanında hizmet sunan bir grup olarak, hasta memnuniyetine odaklı yaklaşımları ve uzman kadrolarıyla, hastalarının beklentilerini en üst düzeyde karşılamayı hedefliyorlar.

Grup, yenilikçi yaklaşımları ve güçlü liderlik modeli ile sağlık sektöründe fark yaratmayı sürdürecek.


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