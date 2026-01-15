Vestel'in Yeni CEO'su Gökhan Sığın

Vestel Üst Yöneticiliği (CEO) görevine Gökhan Sığın atandı.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, Gökhan Sığın, 19 Ocak itibarıyla görevine başlayacak.

Sığın yeni dönemde, şirketin teknoloji şirketi kimliğinin güçlendirilmesi, inovasyon kapasitesinin artırılması, organizasyon yapısının ve yönetim yetkinliğinin daha da ileri taşınmasından sorumlu olacak. Sığın'ın ayrıca şirketin küresel rekabet gücünü ve sürdürülebilir büyüme hedeflerini ileriye taşıması bekleniyor.

Kariyeri boyunca teknoloji, inovasyon ve uluslararası yönetim alanlarında çeşitli sorumluluklar üstlenen Sığın, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu, İngiltere Bristol Üniversitesinde İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı yaptı.

Tüketici elektroniği ve beyaz eşya sektöründe Türkiye ve uluslararası pazarlarda liderlik rolleri üstlenen Sığın, 2023-2025 yılları arasında Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.