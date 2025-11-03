Vezirköprü'de 17 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Vezirköprü'de 17 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Vezirköprü'de 17 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
03.11.2025 22:19
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 17 yaşındaki B.K., ahırda asılı halde bulundu, hayatını kaybetti.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 17 yaşındaki çocuk, evlerinin ahırında iple asılı halde ölü bulundu.

17 YAŞINDAKİ ÇOCUK İPLE ASILI HALDE BULUNDU

Olay, Vezirköprü ilçesi Özesentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. (17) ahırda direğe iple asılı halde bulundu. Olay jandarmaya ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden ekipler, B.K.'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak inceleme yapıldı.

Gencin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere önce Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna, daha sonra da Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Vezirköprü'de 17 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

SON DAKİKA: Vezirköprü'de 17 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
