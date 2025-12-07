Vezirköprü\'de Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde şüpheli bir araçta 1308 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe merkezinde şüpheli bir araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada 1308 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü M.A.S. (20) işlemleri için emniyete götürüldü.
