Vezirköprü Esnaf Odası'nda Genel Kurul Yapıldı

07.02.2026 18:38
Vezirköprü Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda genel kurul gerçekleştirildi, Ahmet Aslan yeni başkan.

Vezirköprü Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Atatürk İş Merkezi'nde yapılan genel kurulda faaliyet ve denetim raporları okunarak ibra edildi, bilanço ve bütçe görüşmeleri yapıldı.

Genel kurulda ayrıca yeni dönem çalışma programı, ücretlendirme, oda faaliyetleri için gerekli yetkilerin verilmesi ve çeşitli projelere katılım konuları görüşülerek karara bağlandı.

Daha sonra yapılan seçimde mevcut başkan Ercan Coşkun ile Ahmet Aslan başkanlık için yarıştı.

Seçimde 195 oy alan Ahmet Aslan odanın yeni başkanı oldu. Ercan Coşkun ise 153 oyda kaldı.

Kaynak: AA

