VGM'den KKTC'ye 5 Bin Gıda Kolisi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 5 bin gıda kolisi gönderdi.

VGM'den yapılan açıklamaya göre, vakıf geleneğinin dayanışma ve paylaşma anlayışı ramazan ayında da yaşatılıyor.

Bu kapsamda, ramazan ayı öncesinde KKTC'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere gıda kolileri hazırlandı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Lefkoşa Büyükelçiliği ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilen ve dayanışma ile yardımlaşmayı güçlendirmeyi amaçlayan çalışma kapsamında, 5 bin gıda kolisi KKTC'ye gönderilmek üzere yola çıkarıldı.

"Ortak değerler ortak gelecek ile iyiliği buluşturuyoruz"

Gıda kolilerine bırakılan ve Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu imzasını taşıyan mektuplarda "Ortak değerler, ortak gelecek ile iyiliği buluşturuyoruz. Sevgi, iyilik ve adalet anlayışıyla şekillenen vakıf medeniyetimizin bir emaneti olan bu ikram, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi ile Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan hayır geleneğinin günümüze yansımasıdır." ifadeleri yer aldı.

KKTC'nin yanı sıra Kosova, Karadağ, Bosna Hersek ve Suriye'ye gönderilecek yardım malzemelerinin tamamının ramazan ayı öncesinde dağıtımı yapılacak.

Hazırlanan gıda kolilerine ilişkin sevkiyat planlaması doğrultusunda, bir sonraki aşamada Kosova'ya 7 tır, Bosna Hersek'e 9 tır ve Karadağ'a 3 tır yardım ulaştırılması, sürecin son aşamasında ise Suriye'ye 20 tır yardım gönderilmesi planlanıyor.

Uzun süreli dayanıklılığa sahip temel gıda ürünlerinden oluşan yardım kolilerinde un, salça, ayçiçek yağı, kuru fasulye, makarna, kırmızı mercimek, şehriye, pirinç, tahin helva, kuru üzüm ve hurma yer alıyor.