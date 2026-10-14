Viennalife’tan Türk halterine üç yıllık destek - Son Dakika
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Viennalife’tan Türk halterine üç yıllık destek

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Viennalife’tan Türk halterine üç yıllık destek
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Viennalife Emeklilik ve Hayat, Türkiye Halter Federasyonu ile imzaladığı üç yıllık sponsorluk anlaşmasıyla millî sporcuların başarı yolculuğuna destek verecek. 2027 Avrupa Halter Şampiyonası ve 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları’nı da kapsayan iş birliğiyle Türk halterinin gelişimine katkı sağlanması hedefleniyor.

Viennalife Emeklilik ve Hayat, Türkiye Halter Federasyonu ile üç yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı. İş birliği kapsamında şirket, Türk halterinin gelişimine ve millî sporcuların ulusal ve uluslararası organizasyonlara hazırlık süreçlerine destek verecek.

İstanbul’da 9 Ekim 2026’da düzenlenen imza törenine Viennalife Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Uğur Tozşekerli ile Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü katıldı. Anlaşma, Türk halterinin gelişimini desteklemenin yanı sıra millî sporcuların uluslararası başarı hedeflerine katkı sunmayı amaçlıyor.

Sponsorluk, Türkiye’nin 2027 yılında ev sahipliği yapacağı Avrupa Halter Şampiyonası’ndan 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları’na uzanan dönemi kapsıyor.

“SPORCULARIMIZIN EMEKLERİNİN VE HEDEFLERİNİN YANINDA OLMAK İSTİYORUZ”

Viennalife Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Uğur Tozşekerli, iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde Türk sporunun gelişimine ve uluslararası arenada Türkiye’yi temsil eden sporcuların başarılarına katkıda bulunmayı önemsediklerini belirtti.

Amatör spor branşlarında mücadele eden sporcuların büyük emek ve fedakârlık gösterdiğini vurgulayan Tozşekerli, bu çabanın desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye Halter Federasyonu ile yapılan üç yıllık iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Tozşekerli, sponsorluk sürecinin 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları’na uzanmasının kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını kaydetti. Tozşekerli, sporcuların uluslararası başarı hedeflerine ulaşma yolunda yanlarında olmaktan gurur duyduklarını söyledi.

TÜRKİYE HALTER FEDERASYONU’NDAN VİENNALİFE’A TEŞEKKÜR

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü de imza töreninde yaptığı açıklamada, iş birliğinin federasyon yönetimi açısından bir ilk olduğunu belirtti.

Ünlü, sponsorluk anlaşmasının devamının gelmesini temenni ederek Viennalife Emeklilik ve Hayat’a desteklerinden dolayı teşekkür etti. İş birliği sayesinde Türkiye’nin Olimpiyat Oyunları’nda en iyi şekilde temsil edileceğine inandığını dile getirdi.

İMZA TÖRENİNDE HEDİYE TAKDİMİ

İmza töreninin ardından Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Viennalife Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Uğur Tozşekerli’ye federasyonun üçlü madalya setini ve millî takım formasını hediye etti.

Los AngelesTürkiyeSporSon Dakika

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