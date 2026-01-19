Vietnam'da 14. Ulusal Kongre Toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Vietnam'da 14. Ulusal Kongre Toplandı

19.01.2026 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vietnam Komünist Partisi, yeni liderleri belirlemek için 14. Ulusal Kongre'yi topladı.

Vietnam'da iktidardaki Vietnam Komünist Partisi (VKP), gelecek beş yılda ülkeyi yönetecek isimleri belirlemek amacıyla 14. Ulusal Kongre'yi topladı.

Vietnam'da her beş yılda bir düzenlenen kongre, ülke genelindeki 5,6 milyondan fazla parti üyesini temsilen 1586 delegenin katılımıyla başkent Hanoi'deki Ulusal Kongre Merkezi'nde başladı.

Komünist rejimle yönetilen az sayıdaki ülkeden biri olan Vietnam'ın gelecek beş yıllık siyasi ve ekonomik yol haritasının oluşturulacağı kongrede başbakan, devlet başkanı, meclis başkanı ve parti sekreteri olmak üzere 4 önemli siyasi makamın lideri belirlenecek.

Yaklaşık 200 üyeden oluşacak VKP Merkezi Komitesinin belirleneceği kongrede komitenin siyasi raporu başta olmak üzere yenilenme sürecinin 40 yıllık bilançosu, parti tüzüğünün uygulanmasına ilişkin değerlendirmeler ve yeni dönem liderliğine dair belgeler onaylanacak.

Ayrıca, Vietnam'daki en yüksek karar alma mercisi olarak tanınan Politbüro'nun 17 ila 19 üyesi belirlenecek.

Vietnam Anayasası'na göre, ülkeyi yönetmekle yetkili Komünist Partinin genel sekreteri, ülkenin lideri sayılıyor. Halihazırda bu görevde bulunan To Lam'ın, 14. Ulusal Kongre'de bu pozisyon için en güçlü aday olduğu değerlendiriliyor.

To Lam'ın parti sekreterliği ile devlet başkanlığı makamlarını birleştirme olasılığı, kongrenin en kritik başlıkları arasında yer alıyor. Yeni dönemin öncelikleri arasında sanayinin ileri teknolojiye dayalı dönüşümü, dijitalleşme, yarı iletken üretimi gibi maddeler de bulunuyor.

Tüm üst düzey isimlerin parti içinde seçildiği sürece halkın doğrudan katılımı bulunmuyor.

14. Ulusal Kongre'nin, 25 Ocak'ta sona ermesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Vietnam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vietnam'da 14. Ulusal Kongre Toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafede sır dolu ölüm Haberi alan yakınları çatıya çıktı Kafede sır dolu ölüm! Haberi alan yakınları çatıya çıktı
Rize’de Sibirya’yı andıran görüntüler, sporcular donmuş suda yüzdü Rize'de Sibirya'yı andıran görüntüler, sporcular donmuş suda yüzdü
Dursun Özbek’in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı Dursun Özbek'in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı
Esra Erol’un şeriat sözlerine Hüda Par’dan sert tepki Esra Erol'un şeriat sözlerine Hüda Par'dan sert tepki
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Vedat Muriqi’den Fenerbahçe’ye transfer cevabı Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı

14:29
Aslan transfer ateşini yaktı Galatasaray’da Noa Lang sonrası bir bomba daha
Aslan transfer ateşini yaktı! Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha
14:11
Hiç acımadılar Dev finali gölgede bırakan görüntü
Hiç acımadılar! Dev finali gölgede bırakan görüntü
13:49
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesi
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesi
13:36
Galatasaray’da istenmeyen adam ilan edilen futbolcuya bir şok daha
Galatasaray'da istenmeyen adam ilan edilen futbolcuya bir şok daha
13:02
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
13:02
73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi Buzlu suya dalış yaptı
73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi! Buzlu suya dalış yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 14:31:41. #7.11#
SON DAKİKA: Vietnam'da 14. Ulusal Kongre Toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.