Vietnam'da 35 metre derinliğindeki sütunun içine düşen çocuktan kötü haber

Vietnam'ın Dong Thap eyaletinde 31 Aralık'ta 35 metre derinliğinde beton sütunun içine düşen 10 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı.

Vietnam'ın Dong Thap eyaletinde 31 Aralık'ta metal toplamak için girdiği inşaat şantiyesinde 35 metre derinliğinde beton sütunun içine düşen 10 yaşındaki Thai Ly Hao Nam adlı çocuktan kötü haber geldi.

Dong Thap Eyaleti Başkan Yardımcısı Doan Tan Buu'nun yaptığı açıklamada, tüm incelemelerin çocuğun hayatını kaybetmiş olduğunu işaret ettiğini belirtti. Çocuğun düştükten kısa bir süre sonra ses vermeyi kesmesi, çukurun darlığı ve susuzluk faktörlerini dile getiren Tan Buu, operasyonun çocuğun cansız bedenini sütunun içinden çıkarmak üzere devam edeceğini belirtti.

Toprağa gömülü halde olan 35 metre derinliğinde ve 25 cm genişliğindeki beton sütunun toprağı kazarak bulunduğu yerden çıkarma çalışmaları, sütunun parçalanma riski nedeniyle durduruldu.

Dong Thap Ulaştırma Departmanı Müdürü Le Hoang Bao, inşaat şantiyesinin çitlerle çevrili olduğunu ve uyarı işaretleri olduğunu, ancak yetkililerin olayla ilgili muhtemel güvenlik ihlallerini kontrol edeceklerini belirtti. - BANGKOK