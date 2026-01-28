Vietnam'da Askeri Uçak Düştü - Son Dakika
Vietnam'da Askeri Uçak Düştü

28.01.2026 13:19
Dak Lak eyaletinde eğitim uçağı düşerken pilot fırlatma koltuğu ile kurtuldu, sağlık durumu stabil.

VİETNAM'ın orta kesimindeki Dak Lak eyaletinde, eğitim uçuşu yapan askeri bir uçak dağlık alana düştü.

Vietnam Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Hava Kuvvetleri'ne bağlı YAK-130 tipi uçağın, planlı eğitim görevi için yerel saatle 07.27'de havalandıktan kısa bir süre sonra teknik arıza nedeniyle irtibatı kesildi. Teknik arızayı gideremeyen pilotun, uçağı yerleşim yerlerinden uzaklaştırarak güvenli bir bölgeye yönlendirdikten sonra fırlatma koltuğunu kullandığı belirtildi.

Hon Vinh dağına düşen uçağın yerleşim yerlerine zarar vermediği, yerel halkın yardımıyla hastaneye kaldırılan pilotun ise sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi. Yetkililer, kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Güvenlik, Vietnam, Pilot, Dünya, Son Dakika

14:13
