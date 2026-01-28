Vietnam'dan Yabancılara Vize Muafiyeti

HANOİ, 28 Ocak (Xinhua) -- Vietnam, ülkenin sosyoekonomik kalkınmasına katkı yaparak özel teşviklere hak kazanan yabancı uyruklu kişilere süreli vize muafiyeti uygulayacak.

Vietnam Haber Ajansı'nın çarşamba günü bildirdiğine göre üniversite ve araştırma enstitülerinde görev yapan akademisyen, uzman, bilim adamı ve profesörlerin yanı sıra dijital teknoloji sektöründe çalışan başmühendisler gibi yüksek nitelikli personelin hükümetin onayladığı plan kapsamında söz konusu haktan yararlanması bekleniyor.

Yatırımcılar, şirket liderleri ve büyük küresel işletmelerin yöneticileri de bu kapsama giriyor.

Vietnam Kamu Güvenliği Bakanlığı, söz konusu teşviklerden yararlanma kriterlerini ve bunlardan yararlanabilecek yabancı uyruklu kişileri davet etmeye yetkili araştırma enstitüleri, kolejler, üniversiteler ve büyük işletmelerin listesini hükümete sunmakla görevlendirildi.