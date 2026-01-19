VİOP'ta BIST 30 Endeksi Haftaya Yatay Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

VİOP'ta BIST 30 Endeksi Haftaya Yatay Başladı

19.01.2026 09:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şubat vadeli endeks kontratı 14.378 puandan işlem seesine başladı. Küresel gerginlikler etkili.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat haftaya yatay seyirle 14.378,00 puandan başladı.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,46 artışla 14.372,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kazançlarının bir kısmını geri vererek 14.369,00 puanda işlem gördü.

Şubat vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,04 üzerinde 14.378,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin Grönland'ı alma girişimine karşı çıktıkları gerekçesiyle 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulayacağını açıklamasının ardından artan ticari ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle haftaya satış ağırlıklı başladı.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesinde enflasyonun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 14.500 ve 14.600 puanın direnç, 14.300 ve 14.200 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta BIST 30 Endeksi Haftaya Yatay Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye’ye karşı sessizce silahlanıyoruz Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye'ye karşı sessizce silahlanıyoruz
İran’daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi İran'daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi
Suriye’de harita 24 saatte değişti Petrolün yüzde 70’ini kaybettiler Suriye'de harita 24 saatte değişti! Petrolün yüzde 70'ini kaybettiler
Bahçeli’den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Müsavat Dervişoğlu yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçildi Müsavat Dervişoğlu yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçildi

09:09
Komşuda tarihi an Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü
Komşuda tarihi an! Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü
08:55
İstanbul’da ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı
İstanbul'da ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı
08:33
Trump, Somali asıllı Ilhan Omar’ı hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden atılmalı
Trump, Somali asıllı Ilhan Omar'ı hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden atılmalı
08:10
Yıllarca unutulmayacak final Son düdükle birlikte tüm ülke sokağa döküldü
Yıllarca unutulmayacak final! Son düdükle birlikte tüm ülke sokağa döküldü
07:58
İstanbul karlar altında Araçlar yollarda kaldı, Meteoroloji ve AKOM’dan yeni uyarı geldi
İstanbul karlar altında! Araçlar yollarda kaldı, Meteoroloji ve AKOM'dan yeni uyarı geldi
07:57
Suriye’deki tarihi gelişme sonrası herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 11 yıl önceki mesajını paylaşıyor
Suriye'deki tarihi gelişme sonrası herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 yıl önceki mesajını paylaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 10:18:00. #7.11#
SON DAKİKA: VİOP'ta BIST 30 Endeksi Haftaya Yatay Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.