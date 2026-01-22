VİOP'ta BIST 30 Yükselişle Açıldı - Son Dakika
VİOP'ta BIST 30 Yükselişle Açıldı

22.01.2026 09:39
BIST 30 endeks kontratı, açılışta %0,43'lük artışla 14.370,00 puandan işlem görmekte.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat güne yüzde 0,43 yükselişle 14.370,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,25 azalışla 14.309,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 14.376,00 puanda işlem gördü.

Şubat vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,43 üzerinde 14.370,00 seviyesinden işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland meselesi kapsamında Avrupa ülkelerine yönelik ilan ettiği tarifelerin uygulanmayacağını açıklaması sonrası küresel piyasalarda risk iştahı artarken, gözler yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan 46 ekonomist, ocak ayında TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 36,5'e çekmesini bekliyor.

Ankete katılan ekonomistlerin 3'ü politika faizinin 100 baz puan, 42'si 150 baz puan, biri ise 200 baz puan indirileceğini tahmin etti. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28 oldu.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararı, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 14.500 ve 14.600 puanın ise direnç, 14.300 ve 14.200 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

