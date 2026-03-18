Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Kılılı mevkiinde TOKİ Kaymakamlık Konutu önündeki virajda feci bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, iki otomobilin çarpışması sonucu araçlarda ağır hasar oluştu. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan birinde bulunan Ali Ardıç olay yerinde yaşamını yitirirken, eşi Aslı Ardıç yaralandı. Yaralı kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Güvenlik kamerasınca görüntülenen kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber: Muhammet Özer
Son Dakika › Yaşam › Virajda iki otomobil birbirine girdi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
