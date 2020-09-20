Son dakika haberleri! Virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü - Son Dakika

Virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü

- AK Parti Oltu eski Gençlik Kolları Başkanı kazada hayatını kaybetti

ERZURUM - Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında AK Parti Oltu eski Gençlik Kolları Başkanı hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, kaza dün akşam Kızambuklu mevkisin de meydana geldi. AK Parti Oltu eski Gençlik Kolları Başkanı Musa Kurt, Oltu'nun İnci Mahallesinde kamp yapan arkadaşlarının yanına gitmek için özel aracıyla yola çıktı. 25 AAZ 581 plakalı otomobili kullanan Kurt'un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, araç Kızambuklu mevkide şarampole yuvarlandı. Kamp yerinde ki arkadaşları geç kalan Musa Kurt'u aramak için geldikleri Kızambuklu mevkide aracın 80 metrelik uçurumdan uçtuğunu gördüler. Durumun sağlık ve polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Şarampole yuvarlanan otomobil içinden fırlayan Musa Kurt'un kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kurt'un cenazesi kaza yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla uçurumdan ana yola taşınarak ambulansa getirildi.

Evli ve 3 çocuk babası olan Musa Kurt'un ani ölümü Oltuluları yasa boğdu.