Viranşehir'de 4 Zanlı Tutuklandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Viranşehir'de 9 Ocak'ta bir kişinin yaralanmasıyla ilgili emniyet birimleri tarafından çalışma başlatıldığını belirtti.

Çalışma sonucunda olaya karıştığı tespit edilen 4 şüphelinin yakalandığını aktaran Şıldak, şüphelilerin çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandığını kaydetti.

Vali Şıldak, toplumun huzurunu bozan ve şiddeti araç olarak gören hiçbir anlayışa müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.