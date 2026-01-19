Viranşehir'de Buzlanma Kazası: 2 Ölü - Son Dakika
Viranşehir'de Buzlanma Kazası: 2 Ölü

19.01.2026 12:20
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde buzlanma nedeniyle 1 tır ile 2 otomobil karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza kaza, Viranşehir-Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan Curcup Deresi Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Gece saatlerinde sıcaklığın sıfırın altına düşmesiyle birçok yolda buzlanma yaşandı. Gizli bulanma beraberinde kazaları da getirdi. Viranşehir'de 1 tır ile 2 otomobil zincirleme trafik kazasına karıştı. Kaza sonrası ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobilde bulunan Ömer Alması ve Mehmet Ali Eşin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım kontrollü bir şekilde yeniden sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Viranşehir, Şanlıurfa, Güvenlik, 3-sayfa, Son Dakika

