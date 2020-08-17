Virüs tehlikesi nedeniyle damat tıraşını tabyalarda oldu - Son Dakika

- Virüs tehlikesi nedeniyle damat tıraşını tabyalarda oldu

ERZURUM - Erzurum'da bir kuaför salonu korona virüsle mücadele kapsamında müşterilerin istediği yerde tıraş yapıyor. Bunu duyan bir vatandaş ise Kuaför salonlarındaki yoğunluk nedeniyle damat tıraşını tabyalarda oldu.

Kuaförlerdeki yoğunluk ve virüs tehlikesi nedeniyle Emrah Yaşarbaş damat tıraşını nene hatun tabyalarında olmak istedi. Kuaför Tolga Gürbüz de salonda tıraş olmak istemeyen müşterisinin isteğini geri çevirmedi. Müşterilerinin seçtiği yerde tıraş yapmayı kabul eden Gürbüz, nene hatun tabyalarında damat tıraşı yaptı.

Öte yandan Kuaför Tolga Gürbüz "Korona Virüsle mücadele kapsamında işletme olarak bazı yeni önlemler aldık" dedi.

"Virüs tehlikesi nedeniyle açık alanda tıraş olmak istedim"

Salonlarda ki kalabalık nedeniyle açık alanda tıraş olmak istediğini belirten Emrah Yaşarbaş, "Yarın benim düğünüm var. Korona virüsüne karşı önlem almak için ve kuaför salonlarındaki yoğunluk nedeniyle açık alanda tıraş olmak istedim. Kuaför arkadaşımızda beni kırmadı. Umarım milletimiz virüse karşı kendince bazı önlemler alır. Ülke olarak güzel bir şekilde bu virüsü atlatabiliriz" dedi.

"Müşterilerimizi virüsten korumak için açık alanda tıraş yapıyoruz"

Müşterilerinin virüsten korunması için açık alanda da tıraş yaptığını kaydeden Kuaför Tolga Gürbüz, "Korona Virüsle mücadele kapsamında bizde işletme olarak bazı yeni önlemler aldık. Müşterilerimizin virüse yakalanmaması için artık açık alanlarda da tıraş yapıyoruz. Vatandaşlar açık alanlarda virüsle daha az karşı karşıya geliyor. Bu nedenle açık alanda damat tıraşları da olmak üzere her türden tıraşı gerçekleştiriyoruz" açıklamalarında bulundu.

"Kuaförlük Sektöründe çalışanlara da tavsiye ediyorum"

Bu durumun ambiyans ve manzara olarak kendileri içinde faydalı olduğunu söyleyen Gürbüz, "Umuyorum sektör anlamında diğer arkadaşlarımızda bu hizmeti vermeye başlar. Bu tür önlemler alarak daha sağlıklı bir şekilde bu günleri atlatacağız. Şuanda müşterilerimin çoğu virüs nedeniyle açık alanda tıraş olmak istiyor. Ambiyans ve manzara olarak bizim içinde güzel oluyor. Virüsle de daha az temasımız oluyor. Bu nedenle herkese açık alanda tıraş olmayı tavsiye ediyorum" diye konuştu.