Vişne ve Kiraz Üreticilerine Bordo Bulamacı Desteği
Son Dakika Logo
Ekonomi

Vişne ve Kiraz Üreticilerine Bordo Bulamacı Desteği

Vişne ve Kiraz Üreticilerine Bordo Bulamacı Desteği
28.01.2026 11:22
Kütahya'da Bordo Bulamacı Projesi ile vişne ve kiraz üreticilerine destek başvuruları 26 Ocak'ta başlıyor.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi iş birliğinde yürütülen Bordo Bulamacı Uygulama Projesi, 2022'den bu yana vişne ve kiraz üreticilerine destek sağlıyor. Başvurular 26 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında alınacak.

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde, vişne ve kiraz üreticilerine yönelik "Bordo Bulamacı Uygulama Projesi" devam ediyor. 2022 yılından bu yana sürdürülen proje kapsamında, meyve bahçelerinde hastalık ve zararlılarla mücadelede önemli bir yere sahip bordo bulamacı uygulamasının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Projeden yararlanmak isteyen üreticiler için başvurular 26 Ocak - 6 Şubat tarihleri arasında alınacak. Başvuruda bulunacak çiftçilerin 2026 yılı ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) kaydına sahip olmaları gerekiyor. Projenin yüzde 50 çiftçi katkılı olarak uygulanacağı bildirildi. Başvurular, İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri aracılığıyla yapılacak.

Pazarlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, "Bu proje sayesinde vişne ve kiraz bahçelerinde hastalıklarla daha etkin mücadele sağlanacak. Bu da ürün verimi ve kalitesinin artmasına önemli katkı sunacak" dedi.

Detaylı bilgi ve başvuru işlemleri için üreticiler Pazarlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvurabilecek. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vişne ve Kiraz Üreticilerine Bordo Bulamacı Desteği - Son Dakika

