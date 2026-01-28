Viyana'da Osmanlı-Habsburg İlişkileri Konferansı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Viyana'da Osmanlı-Habsburg İlişkileri Konferansı

Viyana\'da Osmanlı-Habsburg İlişkileri Konferansı
28.01.2026 23:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Viyana'da düzenlenen konferansta Osmanlı-Habsburg diplomatik ilişkileri ele alındı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 18. yüzyıl Osmanlı-Habsburg diplomatik ilişkilerinin ele alındığı konferans düzenlendi.

Viyana Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğince düzenlenen "İstanbul'da Olağan ya da Sıradışı bir Vazife - Avusturyalı Elçi Anton Corfiz Graf Ulfred ve Pera'da Diplomatik Kriz" konulu konferansa Avusturya Bilimler Akademisi Üyesi Nursel Doğan'ın yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Avusturya Bilimler Akademisi Üyesi Doğan, 18. yüzyılda Osmanlı-Habsburg diplomatik ilişkilerini anlattığı sunum yaptı.

1739 Belgrad Antlaşması sonrası Avusturyalı diplomat Kont Anton Corfiz Ulfred'in, Osmanlı Devleti'ndeki elçilik deneyimlerini aktaran Doğan, sunumunda Ulfred'in günlüğünden kesitleri de paylaştı.

Doğan, Ulfred'in oldukça zorlu bir dönemde diplomatlık yaptığını, taraflar arasında diplomatik krizlerin yanı sıra sınır sorunlarının da yaşandığını ifade etti.

Avusturya Bilimler Akademisi Üyesi Doğan, "oldukça hırslı bir karakter" olarak nitelendirdiği Ulfred'in kendisini "olağanüstü" bir elçi sıfatıyla gönderttiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Konferans, Avusturya, Belgrad, Osmanlı, Viyana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Viyana'da Osmanlı-Habsburg İlişkileri Konferansı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mumbai değil Kastamonu Vatandaşlar hemen telefona sarıldı Mumbai değil Kastamonu! Vatandaşlar hemen telefona sarıldı
Prens Selman’dan dikkat çeken Türkiye talimatı Prens Selman'dan dikkat çeken Türkiye talimatı
Netanyahu kirli planını açıkladı Türk askerini resmen hedef aldı Netanyahu kirli planını açıkladı! Türk askerini resmen hedef aldı
Trabzon’da 3.8 büyüklüğünde deprem Trabzon'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Dünya devi firma 30 bin kişiyi işten çıkarıyor Dünya devi firma 30 bin kişiyi işten çıkarıyor
BAE’den ABD’yi küplere bindirecek karar: İran’a yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeyeceğiz BAE'den ABD'yi küplere bindirecek karar: İran'a yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeyeceğiz

00:52
Galatasaray, play-off biletini kaptı İşte sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri
Galatasaray, play-off biletini kaptı! İşte sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri
00:18
Resmi Gazete’de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu
22:14
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor Sömestr tatili uzayabilir
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir
22:03
FED, faizi sabit bıraktı
FED, faizi sabit bıraktı
21:01
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran’ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
20:41
AK Partili Özcan’dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 01:36:48. #7.11#
SON DAKİKA: Viyana'da Osmanlı-Habsburg İlişkileri Konferansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.