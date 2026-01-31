Viyana'da Sema Ayini ve Tasavvuf Musikisi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen etkinlikte tasavvuf musikisi ve sema ayini icra edildi.

Aralarında Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Konya Büyükşehir Belediyesi, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) olduğu kuruluşların işbirliğinde, Viyana'daki Akzent Tiyatro'sunda düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, YEE Başkan Yardımcısı Ömer Yıldız'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Yeden Ensemble müzik grubu, rast, uşşak ve hicaz makamlarında tasavvuf musikisinden eserler seslendirdi.

Programın ikinci yarısında, Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Topluluğu sema ayini icra etti.

Bu etkinlikle, Viyana'da ilk kez bir sema ayini icra edilmiş oldu.