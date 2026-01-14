Viyana'da Türk Haftası ve Eğitim Programı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden "Türk Haftası" kapsamında "Diaspora Kapasite Geliştirme Eğitim Programı" düzenlendi.

Azerbaycan Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Diaspora Kapasite Geliştirme Eğitim Programı"na, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, Azerbaycan'ın Viyana Büyükelçisi Rövşen Sadıkbeyli ve TDT ülkelerinin diplomatik temsilcilerinin yanı sıra Türk toplumundan çok sayıda davetli katıldı.

TDT'nin Viyana'da düzenlediği Türk Haftası kapsamında yapılan eğitim programının açılış konuşmasını yapan Ömüraliyev, bugünkü programın, Avrupa'da yaşayan Türk diasporası arasında iletişim ve ağ oluşturma fırsatı sağlanmasına yardımcı olacağını belirtti.

Ömüraliyev, programın ayrıca, Türk diasporası arasında karşılıklı güvenin daha da artırılması konusunda somut stratejiler geliştirmek için fikir sağlayacağına inandığını ifade etti.

TDT ülkelerinin tek önceliğinin Türk halkı olduğunu vurgulayan Ömüraliyev, Türk halkları arasındaki bağların kuvvetlendirilmesinin önemine dikkati çekti.

Büyükelçi Sadıkbeyli de yaptığı konuşmada, dünya genelindeki diasporanın birlik olmadan TDT ülkelerinin gücünün eksik kalacağına işaret ederek, bir arada durup birlikte çalışarak teşkilatın daha da güçlü hale geldiğini vurguladı.

Programda, TDT'nin kuruluşu, ekonomik gücü ve dünya geneline yayılan diasporasını anlatan video gösterimi yapıldı.

Türk Dünyasındaki bilimsel araştırma yapan kurumların desteklenmesi için akademi alanındaki diasporanın harekete geçirilmesinin önemine vurgu yapılan programda, dünya genelindeki Türk diasporasından akademisyenlerin arasındaki bağların güçlendirilmesi gerektiğine değinildi.

Programda, TDT'nin proje ve programlarına Türk diasporası topluluklarının aktif katılımının sağlanması gerektiği ifade edildi.

Azerbaycanlı sanatçı Abuzar Manafzade de programda piyano resitali verdi.