Viyana Uluslararası Havalimanı'na Kurulan Fotovoltaik Sistem Faaliyete Geçti - Son Dakika
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Viyana Uluslararası Havalimanı'na Kurulan Fotovoltaik Sistem Faaliyete Geçti

26.05.2022 19:35
Viyana Uluslararası Havalimanı'na Kurulan Fotovoltaik Sistem Faaliyete Geçti

SCHWECHAT, 26 Mayıs 2022 (Xinhua) -- Avusturya'nın başkenti Viyana'nın güneydoğusundaki Schwechat kasabasında yer alan Viyana Uluslararası Havalimanı'na kurulan fotovoltaik sistem bu ay faaliyete geçti.

SCHWECHAT, 26 Mayıs 2022 (Xinhua) -- Avusturya'nın başkenti Viyana'nın güneydoğusundaki Schwechat kasabasında yer alan Viyana Uluslararası Havalimanı'na kurulan fotovoltaik sistem bu ay faaliyete geçti. Sistemin, havalimanının elektrik tüketiminin üçte birini karşılaması bekleniyor.

Viyana Uluslararası Havalimanı'na Kurulan Fotovoltaik Sistem Faaliyete Geçti

24 Mayıs 2022 tarihinde çekilen bu fotoğrafta Avusturya'nın Schwechat kasabasında yer alan Viyana Uluslararası Havalimanı'ndaki fotovoltaik sistemler görülüyor. (Fotoğraf: Georges Schneider/Xinhua)

Viyana Uluslararası Havalimanı'na Kurulan Fotovoltaik Sistem Faaliyete Geçti

24 Mayıs 2022 tarihinde çekilen bu fotoğrafta Avusturya'nın Schwechat kasabasında yer alan Viyana Uluslararası Havalimanı'ndaki fotovoltaik sistemler görülüyor. (Fotoğraf: Georges Schneider/Xinhua)

Viyana Uluslararası Havalimanı'na Kurulan Fotovoltaik Sistem Faaliyete Geçti

24 Mayıs 2022 tarihinde çekilen bu fotoğrafta Avusturya'nın Schwechat kasabasında yer alan Viyana Uluslararası Havalimanı'ndaki fotovoltaik sistemler görülüyor. (Fotoğraf: Georges Schneider/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Avusturya, Viyana, Mayıs, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Viyana Uluslararası Havalimanı'na Kurulan Fotovoltaik Sistem Faaliyete Geçti - Son Dakika
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