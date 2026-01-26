Vize Sorunları İçin İspanya'dan Destek İstendi

(TBMM) - TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Burhan Kayatürk, resmi ziyarette bulunan İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Francina Armengol Socias'a Türk iş insanlarının, öğrencilerin ve tır şoförlerinin vize konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirterek, sorunun çözümü için destek istedi.

TBMM'yi ziyaret eden İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Francina Armengol Socias ve beraberindeki heyet, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşmenin ardından Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ile bir araya geldi.

Burhan Kayatürk, İspanya'da 19 Ocak'ta meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

İki ülke ilişkilerine değinen Kayatürk, İspanya'nın, Türkiye'nin AB üyeliği sürecine destek verdiğini ifade ederek, "Bunun için sizlere teşekkür ediyoruz" dedi.

Kayatürk, "Ancak iki noktada daha desteğe ihtiyacımız var. Birincisi Gümrük Birliği Anlaşmasının güncellenmesi, diğeri de vize serbestisinin diyalog şeklinde devam etmesini istiyoruz. Özellikle vize serbestisi noktasında iş insanlarımız, öğrencilerimiz ve tır şoförlerimiz büyük sıkıntılar yaşıyorlar" diye konuştu.

Kıbrıs sorununa da değinen Kayatürk, 2004 yılında Kıbrıs'ta Annan Planı için düzenlenen referandumda, Kıbrıs Türkleri'nin kabul etmesine karşın Kıbrıs Rumları'nın karşı çıkması nedeniyle planın hayatı geçirilmediğini anlattı. Kıbrıs Türk halkının cezalandırıldığını, izolasyonların sürdüğünü vurgulayan Kayatürk, "Rum kesimi o gün bugündür sadece Kıbrıs'ta problemler üretmekle kalmadı aynı zamanda Türkiye'nin AB'ye entegrasyonu ve AB ilişkileri noktasında çok ciddi bir engel teşkil etmeye başladı. Halen de devam ediyor. Biz AB Uyum Komisyonu olarak senelerdir bu sıkıntıları gidermenin mücadelesini veriyoruz. Maalesef halkımızın AB'ye olan desteği, AB'nin çifte standardından dolayı gittikçe azalmaktadır. Biz bir taraftan Türk halkının AB'ye olan güvenini, sürece desteğini arttırmaya çalışırken bir yandan da bizim önümüze konan engelleri aşmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantı basına kapalı devam etti.