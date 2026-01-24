Vize'ye bağlı Develi, Pazarlı ve Çavuşköy'de sorunlar masaya yatırıldı - Son Dakika
Vize'ye bağlı Develi, Pazarlı ve Çavuşköy'de sorunlar masaya yatırıldı

24.01.2026 17:16
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kaymakam Kemal Balaban ile birlikte Vize ilçesine bağlı Develi, Pazarlı ve Çavuşköy köylerindeki vatandaşlarla bir araya geldi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kaymakam Kemal Balaban ile birlikte Vize ilçesine bağlı Develi, Pazarlı ve Çavuşköy köylerindeki vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Uğur Turan, ilgili kurum yetkililerinin de eşlik ettiği programda, büyük küçük demeden her bir köyün Kırklareli'nin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulayarak, merkezden kırsala yönelik yürütülen çalışmalar yerinde değerlendiklerini dile getirdi. Turan, köylerin genel durumu, ihtiyaçları ve devam eden projeler hakkında muhtarlardan bilgi aldı.

Vali Turan, Develi ve Pazarlı köylerinde vatandaşlarla birebir sohbet ederek talep ve önerileri dinledi. Çavuşköy ziyaretinde ise Vali Turan, Vize Çavuşköy'lü aziz şehit Ufuk Bozkurt'un babası Fedai Bozkurt'u ziyaret ederek ellerini öptü, hayır dualarını aldı. Aziz şehit Ufuk Bozkurt rahmet ve minnetle yad edildi.

Ziyaretlerde, Aile Yılı çalışmaları, kış tedbirleri, orman köylerinin ihtiyaçları, yol ve altyapı hizmetleri, tarımsal üretim, güvenlik, eğitim, sağlık, turizm, enerji ve elektrik yatırımları, sulama ve dere ıslahı, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar, çöp toplama hizmetleri, düzensiz göçle mücadele ile sosyal hizmetler başta olmak üzere birçok konu ele alındı.

Vali Uğur Turan, köylülerin istek ve taleplerini tek tek not aldı. Vali Turan, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla köy ziyaretlerinin süreceğini belirterek, sorunların yerinde tespit edilip yerinde çözümler üretileceğini ifade etti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

