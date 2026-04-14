Vodafone Türkiye\'den 5G\'de en geniş kapsama

14.04.2026 14:06
Vodafone, uluslararası bağımsız denetim kuruluşu P3 tarafından Türkiye’nin 81 ilinde yapılan tarama testlerinde Türkiye’nin en geniş 5G kapsamasına sahip operatör oldu.

13 Nisan 2026 – Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, 5G’deki kapsama gücünü artırmaya devam ediyor. Uluslararası bağımsız denetim kuruluşu P3 tarafından 81 ilde yapılan detaylı tarama testlerine göre Türkiye’nin en geniş 5G kapsamasına sahip operatörü Vodafone oldu.

P3 tarafından 1-8 Nisan tarihleri arasında toplam 30 bin kilometrelik alanda yapılan değerlendirmede 5G kapsama alanı mevcut tüm frekans bantlarında değerlendirildi. 5G kapsama alanının güvenilir ve anlamlı bir şekilde tespit edilmesini sağlamak için birden fazla sinyal seviyesi eşik değeri uygulandı. Vodafone Türkiye elde ettiği sonuçlarla ülke genelinde en geniş 5G kapsamasını sağladı.

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy şunları söyledi:

“Vodafone olarak, dünya genelinde en fazla ülkede 5G hizmeti veren bir numaralı mobil operatörüz. Dünya genelinde 5G hizmeti verdiğimiz ülke sayısını Türkiye ile birlikte 23’e çıkardık. 1 Nisan’da 81 il ve 922 ilçede 5G sinyalini aynı anda vererek Bakanlığımızın 5G'yi ülke geneline iki yılda yayma hedefini Vodafone olarak büyük oranda daha birinci günden hayata geçirdik. Kapsama ve kullanıcı sayısı itibarıyla Vodafone’un dünyada yaptığı en büyük 5G lansmanına imza attık. Şimdi de uluslararası bağımsız denetim kuruluşu P3 tarafından ülkemizin en geniş 5G kapsamasına sahip operatörü sertifikasını kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 5G’li yeni dönemde güçlü altyapımızı bir kez daha kanıtlamış olduk. Türkiye’nin dijital geleceğine duyduğumuz güvenle çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

Ayrıntılı ve güvenilir 5G kapsama analizi

P3, 1 Nisan’da 5G’nin ticari olarak piyasaya sürülmesinin ardından ülke genelindeki 5G kapsamasını değerlendirmek üzere bir mobil karşılaştırma çalışması gerçekleştirdi. Ölçüm yöntemi olarak yüksek çözünürlüklü RF tarayıcının kullanıldığı değerlendirmeyle, kentsel ve kentsel olmayan alanlar dahil olmak üzere ülke çapında ayrıntılı ve güvenilir bir 5G kapsama analizi yapılması hedeflendi ve Türkiye'deki 5G kapsama alanına ilişkin detaylı bir görünüm elde edildi. Tüm ölçümler, uluslararası bağımsız kuruluş P3 tarafından global standardartlara uygun metodolojiler ile gerçekleştirildi. Karşılaştırma çalışması, tutarlı ve kapsamlı veri toplanmasını sağlamak için her biri eksiksiz ölçüm ekipmanına sahip tarayıcıların yer aldığı tam donanımlı 15 araç kullanılarak yürütüldü.

