Salon: Ali Yücel





Hakemler: Zeki Gocacı, Kadir Gençer



Tokat Belediye Plevne: Grzegorz, Turgay Doğan, Murathan Kısal, Daudi, Bahov, Halil İbrahim Akşeker (Semih Çelik, Mert Tetik, Çağlar Aksoy, Firkal, Bedirhan Bülbül, Mesut Akman)



Arkas Spor: Radke, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç, Lagumdzija, Taht, Mert Matic (Burak Mert, Caner Ergül, Muhammet Kaya, Bravo)



Setler: 20-25, 30-28, 15-25, 24-26



Süre: 125 dakika (29, 36, 29, 31)





Voleybol Efeler Ligi'nin 13. haftasında Arkas Spor, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 yendi.

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