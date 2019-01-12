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Voleybol: Efeler Ligi

39 dakika önce

Salon: Ali Yücel Hakemler: Zeki Gocacı, Kadir GençerTokat Belediye Plevne: Grzegorz, Turgay Doğan, Murathan Kısal, Daudi, Bahov, Halil İbrahim Akşeker (Semih Çelik, Mert Tetik, Çağlar Aksoy, Firkal, Bedirhan Bülbül, Mesut Akman)Arkas Spor: Radke, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç, Lagumdzija,...

Voleybol: Efeler Ligi, System.String[]
Salon: Ali Yücel


Hakemler: Zeki Gocacı, Kadir Gençer

Tokat Belediye Plevne: Grzegorz, Turgay Doğan, Murathan Kısal, Daudi, Bahov, Halil İbrahim Akşeker (Semih Çelik, Mert Tetik, Çağlar Aksoy, Firkal, Bedirhan Bülbül, Mesut Akman)

Arkas Spor: Radke, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç, Lagumdzija, Taht, Mert Matic (Burak Mert, Caner Ergül, Muhammet Kaya, Bravo)

Setler: 20-25, 30-28, 15-25, 24-26

Süre: 125 dakika (29, 36, 29, 31)


Voleybol Efeler Ligi'nin 13. haftasında Arkas Spor, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:39 Kaynak: AA

Ali Yücel, Semih Çelik, Arkas Spor, Spor
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