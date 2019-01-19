Son Dakika Haberleri: Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

32 dakika önce

Salon: Ali YücelHakemler: Yavuz Akdemir, Gürhan GülTokat Belediye Plevne: Grzegorz, Turgay Doğan, Murathan Kısal, Daudi, Bahov, Halil İbrahim Akşeker (Semih Çelik, Çağlar Aksoylu)İkbal Afyon Belediye Yüntaş: Muhammed Ertuğrul, Mehmet Hacıoğlu, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Andric, Stankovic, Burak...

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Salon: Ali Yücel

Hakemler: Yavuz Akdemir, Gürhan Gül

Tokat Belediye Plevne: Grzegorz, Turgay Doğan, Murathan Kısal, Daudi, Bahov, Halil İbrahim Akşeker (Semih Çelik, Çağlar Aksoylu)

İkbal Afyon Belediye Yüntaş: Muhammed Ertuğrul, Mehmet Hacıoğlu, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Andric, Stankovic, Burak Hascan (Çağatay Durmuş, Beytullah Hatipoğlu)

Setler: 25-21, 29-27, 27-25

Süre: 87 dakika (26, 32, 29)


Voleybolda Efeler Ligi'nin 14. haftasında Tokat Belediye Plevne, sahasında İkbal Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 05:27 Kaynak: AA

Spor
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