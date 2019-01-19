Voleybol: Efeler Ligi
32 dakika önce
Salon: Ali YücelHakemler: Yavuz Akdemir, Gürhan GülTokat Belediye Plevne: Grzegorz, Turgay Doğan, Murathan Kısal, Daudi, Bahov, Halil İbrahim Akşeker (Semih Çelik, Çağlar Aksoylu)İkbal Afyon Belediye Yüntaş: Muhammed Ertuğrul, Mehmet Hacıoğlu, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Andric, Stankovic, Burak...
Salon: Ali Yücel
Hakemler: Yavuz Akdemir, Gürhan Gül
Tokat Belediye Plevne: Grzegorz, Turgay Doğan, Murathan Kısal, Daudi, Bahov, Halil İbrahim Akşeker (Semih Çelik, Çağlar Aksoylu)
İkbal Afyon Belediye Yüntaş: Muhammed Ertuğrul, Mehmet Hacıoğlu, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Andric, Stankovic, Burak Hascan (Çağatay Durmuş, Beytullah Hatipoğlu)
Setler: 25-21, 29-27, 27-25
Süre: 87 dakika (26, 32, 29)
Voleybolda Efeler Ligi'nin 14. haftasında Tokat Belediye Plevne, sahasında İkbal Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 yendi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 05:27 Kaynak: AA
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