Voleybol: Efeler Ligi

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: Bülent Bozkurt
, Ebru Ayata
İkbal Afyon
Belediye Yüntaş: Muhammed Ertuğrul, Mehmet Hacıoğlu
, Caner Çiçekoğlu, Andric, Stankovic, Burak Hascan (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş, Malinga, Nazım Berk Özbek) Maliye Piyango
: Sercan Yüksel Bıdak, Osman Çağatay
Durmaz, Seganov, Bruno, Ali Berke Sağır, Ali Deniz Yılmaz
(Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Görkem Sertel, Sabit Karaağaç
, Aslan Eksi)
Setler: 22-25, 25-21,19-25, 25-19,15-12
Süre: 141 dakika (28, 28, 29, 29, 27)
Voleybolda Efeler Ligi'nin 19. haftasında İkbal Afyon Belediye Yüntaş, sahasında Maliye Piyango'yu 3-2 yendi.