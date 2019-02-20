Son Dakika Haberleri: Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

56 dakika önce

Salon: Prof. Dr. Veysel EroğluHakemler: Bülent Bozkurt, Ebru Ayataİkbal Afyon Belediye Yüntaş: Muhammed Ertuğrul, Mehmet Hacıoğlu, Caner Çiçekoğlu, Andric, Stankovic, Burak Hascan (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş, Malinga, Nazım Berk Özbek)Maliye Piyango: Sercan Yüksel Bıdak, Osman...

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Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Bülent Bozkurt, Ebru Ayata

İkbal Afyon Belediye Yüntaş: Muhammed Ertuğrul, Mehmet Hacıoğlu, Caner Çiçekoğlu, Andric, Stankovic, Burak Hascan (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş, Malinga, Nazım Berk Özbek)

Maliye Piyango: Sercan Yüksel Bıdak, Osman Çağatay Durmaz, Seganov, Bruno, Ali Berke Sağır, Ali Deniz Yılmaz (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Görkem Sertel, Sabit Karaağaç, Aslan Eksi)

Setler: 22-25, 25-21,19-25, 25-19,15-12

Süre: 141 dakika (28, 28, 29, 29, 27)

Voleybolda Efeler Ligi'nin 19. haftasında İkbal Afyon Belediye Yüntaş, sahasında Maliye Piyango'yu 3-2 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 08:03 Kaynak: AA

Maliye Piyango, Afyon, Spor
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