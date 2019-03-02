Son Dakika Haberleri: Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

1 saat önce

Salon: Prof. Dr. Veysel EroğluHakemler: Sadettin Deneri, Yılmaz Dumanİkbal Afyon Belediye Yüntaş: Muhammed Ertuğrul, Mehmet Hacıoğlu, Caner Çiçekoğlu, Andric, Stankovic, Burak Hascan (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş, Malinga, Tunç Ayhan)İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Caner Pekşen,...

Voleybol: Efeler Ligi, System.String[]
Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Sadettin Deneri, Yılmaz Duman

İkbal Afyon Belediye Yüntaş: Muhammed Ertuğrul, Mehmet Hacıoğlu, Caner Çiçekoğlu, Andric, Stankovic, Burak Hascan (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş, Malinga, Tunç Ayhan)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Caner Pekşen, Burak Güngör, Gökhan Gökgöz, Özkan Hayırlı, İbrahim Emet, Metin Toy ( Nuri Şahin, Serhat Coşkun, Murat Yenipazar, Kadir Cin, Berkan Eryüz)

Setler: 25-21, 25-18, 17-25, 25-15

Süre: 108 dakika (32,25,28,23)

Voleybol Efeler Ligi'nin 21. haftasında İkbal Afyon Belediye Yüntaş, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 08:58 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ankaragücü Taraftarını Taşıyan Midibüs Kaza Yaptı: 2 Ölü, 24 Yaralı Kazada Ölen 2 Ankaragücü Taraftarının İsimleri Belli Oldu

Sırrı Çözülemiyor! Sivas'taki Delik Tepe Tüneli Merak Konusu Oldu Caner Erkin'e 50 Bin Lira İştirak Davası Açan Asena Atalay, İstediğini Alamadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 22:32:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Voleybol: Efeler Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]