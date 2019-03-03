Salon: TVF
Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Koray Yılmazgil Maliye Piyango
: Seganov, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Ali Berke Sağır, Ali Deniz Yılmaz
, Osman Çağatay
Durmaz (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Görkem Sertel, Sabit Karaağaç
, Halil İbrahim Yücel
) Arkas Spor
: Bravo, Mert Matic, Radke, Taht, Mustafa Koç, Lagumdzija ( Burak Mert
, Caner Ergül, Burak Çevik, Yiğit Gülmezoğlu
, Hasan Sıkar, Muhammed Kaya)
Setler: 12-25, 21-25, 14-25
Süre: 69 dakika (21, 27, 21)
Voleybol Efeler Ligi'nin 21. haftasında Arkas Spor, deplasmanda Maliye Piyango'yu 3-0 yendi.