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Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası

6 saat önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Tiit Koiv (Estonya), Bojan Brlas (Hırvatistan)Türk Hava Yolları: Özge Kırdar, Kingdon, Özge Nur Yurtdagülen, Havlickova, Şeyma Ercan, Aelbrecht (Berin Yıldırım, Funda Bilgi, Ceylan Arısan, Ada Germen, Buijs, Nur Sevil Aydınlar)1.

Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası, System.String[]

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Tiit Koiv (Estonya), Bojan Brlas (Hırvatistan)

Türk Hava Yolları: Özge Kırdar, Kingdon, Özge Nur Yurtdagülen, Havlickova, Şeyma Ercan, Aelbrecht (Berin Yıldırım, Funda Bilgi, Ceylan Arısan, Ada Germen, Buijs, Nur Sevil Aydınlar)

1. MCM-Diamant: Talas, Matic, Sipic, Szücs, Klisura, Djuric (Szpin, Hegyi, Horvath)

Setler: 23-25, 25-9, 25-9, 25-21

Süre: 85 dakika (27, 17, 19, 22)

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 2. tur ikinci maçında, Macaristan ekibi 1. MCM-Diamant'ı 3-1 yendi.

Turun ilk maçında da rakibini deplasmanda 3-0 mağlup eden Türk Hava Yolları, son 32 turuna yükseldi.

Türk Hava Yolları, son 32 turunda İspanya'nın Ibsa CV CCO 7 Palmas takımıyla eşleşti.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:00 Kaynak: AA
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