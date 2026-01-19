Voleybol Ligi'nde Haftanın Maçları - Son Dakika
Voleybol Ligi'nde Haftanın Maçları

19.01.2026 09:21
Vodafone Sultanlar Ligi'nde 17. hafta maçları yarın ve çarşamba günü oynanacak.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 17. hafta karşılaşmaları yarın ve çarşamba günü oynanacak.

Ligde haftanın maç programı şu şekilde:

Yarın:

13.00 Zeren Spor-Nilüfer Belediyespor Eker (TVF Ziraat Bankkart)

14.00 Türk Hava Yolları-Aras Kargo (Burhan Felek Vestel)

18.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-İlbank (Mimar Sinan)

18.00 Göztepe-Kuzeyboru (TVF Atatürk)

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe Medicana (Burhan Felek Vestel)

21 Ocak Çarşamba:

17.00 Galatasaray Daikin-Vakıfbank (Burhan Felek Vestel)

18.00 Eczacıbaşı Dynavit-Bahçelievler Belediyespor (Eczacıbaşı)

Kaynak: AA

