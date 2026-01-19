Voleybol Ligi'nde Haftanın Maçları

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 17. hafta karşılaşmaları yarın ve çarşamba günü oynanacak.
Ligde haftanın maç programı şu şekilde:
Yarın:
13.00 Zeren Spor-Nilüfer Belediyespor Eker (TVF Ziraat Bankkart)
14.00 Türk Hava Yolları-Aras Kargo (Burhan Felek Vestel)
18.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-İlbank (Mimar Sinan)
18.00 Göztepe-Kuzeyboru (TVF Atatürk)
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe Medicana (Burhan Felek Vestel)
21 Ocak Çarşamba:
17.00 Galatasaray Daikin-Vakıfbank (Burhan Felek Vestel)
18.00 Eczacıbaşı Dynavit-Bahçelievler Belediyespor (Eczacıbaşı)
