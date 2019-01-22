Son Dakika Haberleri: Voleybol Maçında Antrenöre Terlikli Tepki

Voleybol Maçında Antrenöre Terlikli Tepki

47 dakika önce

İzmir Genç Kızlar Süper Lig Final Grubu'nda Karşıyaka ile 8 Ocak Salı günü oynadıkları müsabakada kendisine terlik fırlatılan Rota Koleji'nin antrenörü Alper Kemal Kaygusuz, "Benim hakeme karşı bir kararım vardı.

Voleybol Maçında Antrenöre Terlikli Tepki, System.String[]
İzmir Genç Kızlar Süper Lig Final Grubu'nda Karşıyaka ile 8 Ocak Salı günü oynadıkları müsabakada kendisine terlik fırlatılan Rota Koleji'nin antrenörü Alper Kemal Kaygusuz, "Benim hakeme karşı bir kararım vardı. O da ona tepki göstererek, sahaya terlik atarak tepkisini gösterdi." dedi.

Kaygusuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karşıyaka ile oynadıkları müsabakada hakemin yanlış olduğunu düşündüğü bir kararına itiraz ettiğini söyledi. Bu sırada arkasındaki tribünden Karşıyakalı sporcuların velilerinden birinin sahaya terlik attığını belirten Kaygusuz, şöyle konuştu:

"Tepkisini öyle göstermek istedi kendisi. Hanımefendinin de çok fazla bir suçu yoktu. Benim hakeme karşı bir kararım vardı. O da ona tepki göstererek, sahaya terlik atarak tepkisini gösterdi. Terliği atanın kadın olduğunu gördüğüm için çok fazla tepki göstermedim. Zaten normal şartlarda da seyirciyi galeyana getirecek veya oradaki ortamı germe çabam yok, olmadı da. Gayet doğal bir şekilde karşıladık. Başantrenörümüz İlker Alkan da yanımdaydı. O da hanımefendinin terliklerini geri verdi."

Kaygusuz, daha sonra veliyle görüşmediğini ancak velinin sporcusuyla görüşme fırsatı bulduğunu aktararak, "Maçın birinde annemi bugün getirmedik, 'Rahat olabilirsin.' dedi. Sporcu çok üzgündü, kızın hiçbir suçu yok, hiçbir velinin suçunu çocuğa biçemeyiz. Karşıyaka camiası veya taraftarıyla da herhangi bir sıkıntımız yok bizim." ifadelerini kullandı.

Rota Koleji olarak altyapılarda başarılı bir sezon geçirdiklerini kaydeden Kaygusuz, "Genel hedefimiz A takıma oyuncu yetiştirmek. İlerleyen süreçte aşağıdan gelen oyuncu sayısını fazlalaştırmak istiyoruz. Sporcuların hem sportif hem eğitim başarılarını bir arada yürütmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:24 Kaynak: AA

Genç, İzmir, Karşıyaka, Spor
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