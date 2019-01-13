Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

54 dakika önce

Salon: BeylikdüzüHakemler: Caner Çıldır, Esat DanziliKameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Bahar Akbay, Drews, Buse Melis Kara, Sabriye Gönülkırmaz, Hunter, Lee (Simay Kurt, Melisa Memiş, Ceyda Aktaş)Halkbank: Aslıhan Kılıç, Ada Germen, Ramos, Fulden Ural, Simon, Simeonova (Derya Çayırgan,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]
Salon: Beylikdüzü

Hakemler: Caner Çıldır, Esat Danzili

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Bahar Akbay, Drews, Buse Melis Kara, Sabriye Gönülkırmaz, Hunter, Lee (Simay Kurt, Melisa Memiş, Ceyda Aktaş)

Halkbank: Aslıhan Kılıç, Ada Germen, Ramos, Fulden Ural, Simon, Simeonova (Derya Çayırgan, Eylül Akarçeşme, Simge Yalçın, Asena Seyli, Hande Naz Şimşek, Reed)

Setler: 25-19, 25-22, 23-25, 26-24

Süre: 127 dakika (28, 34, 32, 33)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi 12. hafta karşılaşmasında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, sahasında Halkbank'ı 3-1 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 06:51 Kaynak: AA

Vestel, Ceyda Aktaş, Beylikdüzü, voleybol, Spor
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