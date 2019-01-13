Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Beylikdüzü
Hakemler: Caner Çıldır
, Esat Danzili
Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Bahar Akbay, Drews, Buse Melis Kara, Sabriye Gönülkırmaz, Hunter, Lee (Simay Kurt, Melisa Memiş, Ceyda Aktaş
)
Halkbank: Aslıhan Kılıç, Ada Germen, Ramos, Fulden Ural, Simon, Simeonova (Derya Çayırgan, Eylül
Akarçeşme, Simge
Yalçın, Asena Seyli, Hande Naz Şimşek, Reed)
Setler: 25-19, 25-22, 23-25, 26-24
Süre: 127 dakika (28, 34, 32, 33)
Voleybolda Vestel
Venus Sultanlar Ligi 12. hafta karşılaşmasında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, sahasında Halkbank'ı 3-1 mağlup etti.