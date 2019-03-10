Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
1 saat önce
Salon: Burhan Felek VoleybolHakemler: Erol Akbulut, Ramazan ÇevikBeşiktaş: Arelya Karasoy, Jerkov, Janset Cemre Erkul, Rykhliuk, Hümay Topaloğlu, Merve İkbal Albayrak (Pınar Atasever, Tuğçe Ersan, Merve Tanıl, Fatma Beyaz, Rida Erlalelitepe, Zeynep Üzen)Karayolları: Elif Şahin, Tuğçe...
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Erol Akbulut, Ramazan Çevik
Beşiktaş: Arelya Karasoy, Jerkov, Janset Cemre Erkul, Rykhliuk, Hümay Topaloğlu, Merve İkbal Albayrak (Pınar Atasever, Tuğçe Ersan, Merve Tanıl, Fatma Beyaz, Rida Erlalelitepe, Zeynep Üzen)
Karayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Yasemin Güveli, Marina Tumas, Mariana Aydın, Ayçin Akyol (Gülçin Doğan, Esra Çetin, Gerasymova, Kübra Kegan, Yasemin Özel, Saliha Şahin)
Setler: 25-22, 18-25, 25-21, 22-25, 15-11
Süre: 132 dakika (28, 25, 32, 30, 17)
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Beşiktaş, Karayolları'nı 3-2 yendi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 04:54 Kaynak: AA
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