Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

1 saat önce

Salon: Burhan Felek VoleybolHakemler: Erol Akbulut, Ramazan ÇevikBeşiktaş: Arelya Karasoy, Jerkov, Janset Cemre Erkul, Rykhliuk, Hümay Topaloğlu, Merve İkbal Albayrak (Pınar Atasever, Tuğçe Ersan, Merve Tanıl, Fatma Beyaz, Rida Erlalelitepe, Zeynep Üzen)Karayolları: Elif Şahin, Tuğçe...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]
Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Erol Akbulut, Ramazan Çevik

Beşiktaş: Arelya Karasoy, Jerkov, Janset Cemre Erkul, Rykhliuk, Hümay Topaloğlu, Merve İkbal Albayrak (Pınar Atasever, Tuğçe Ersan, Merve Tanıl, Fatma Beyaz, Rida Erlalelitepe, Zeynep Üzen)

Karayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Yasemin Güveli, Marina Tumas, Mariana Aydın, Ayçin Akyol (Gülçin Doğan, Esra Çetin, Gerasymova, Kübra Kegan, Yasemin Özel, Saliha Şahin)

Setler: 25-22, 18-25, 25-21, 22-25, 15-11

Süre: 132 dakika (28, 25, 32, 30, 17)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Beşiktaş, Karayolları'nı 3-2 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 04:54 Kaynak: AA

voleybol, Burhan Felek, Vestel, Pınar, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çaykur Rizespor, Evinde Kayserispor'a Fark Attı: 3-0 Göztepe, Evinde Kasımpaşa'yla 0-0 Berabere Kaldı

İngiltere Liginde Taraftar, Saha İçine Girerek Futbolcuya Saldırdı Aytemiz Alanyaspor, BB Erzurumspor'u 2-1'le Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 18:48:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]