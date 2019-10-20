Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

1 saat önce

Salon: VakıfBank Spor SarayıHakemler: Ramazan Demiröz, Recep KarakoçVakıfBank: Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Meliha İsmailoğlu, Rasic, Cansu Özbay (Pınar Atasever, Gözde Yılmaz, Ognjenovic, Ebrar Karakurt)Türk Hava Yolları: Ceylan Arısan, Özge Kinasts, Buijs, Özgenur Yurtdagülen,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: VakıfBank Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Sarayı

Hakemler: Ramazan Demiröz, Recep Karakoç

VakıfBank: Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Meliha İsmailoğlu, Rasic, Cansu Özbay (Pınar Atasever, Gözde Yılmaz, Ognjenovic, Ebrar Karakurt)

Türk Hava Yolları: Ceylan Arısan, Özge Kinasts, Buijs, Özgenur Yurtdagülen, Havlickova, Kingdon ( Berin Yıldırım, Şeyma Ercan, Ada Germen, Nursevil Gökbudak, Yasemin Özel)

Setler: 29-27, 25-23, 25-23

Süre: 97 dakika (37, 32, 28)

Voleybol Venus Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında VakıfBank, sahasında Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.

Türk Hava Yolları, Zehra Güneş, Karakurt, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 09:54 Kaynak: AA
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