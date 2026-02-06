Voleybolda 20. Hafta Mücadeleleri Başlıyor

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 20'nci, SMS Grup Efeler Ligi'nde 18'inci hafta karşılaşmaları yapılacak.
Liglerde maç programı şöyle:
Vodafone Sultanlar Ligi
Yarın:
14.00 Zeren Spor-Göztepe (TVF Ziraat Bankkart)
14.00 VakıfBank-İlbank (Vakıfbank)
15.00 Fenerbahçe Medicana-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
15.30 Aras Kargo-Eczacıbaşı Dynavit (TVF Atatürk)
16.00 Bahçelievler Belediyespor-Kuzeyboru (Hasan Doğan)
18.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Galatasaray Daikin (Cengiz Göllü)
19.00 Türk Hava Yolları-Beşiktaş (Burhan Felek Vestel)
SMS Grup Efeler Ligi
Yarın:
14.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Ünye)
8 Şubat Pazar:
14.00 Spor Toto-Bursa Büyükşehir Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
15.00 Gebze Belediyespor-İstanbul Gençlikspor (Gebze)
16.00 Gaziantep Gençlikspor-Halkbank (Şahinbey)
16.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Altekma (İBB Cebeci)
19.00 Fenerbahçe Medicana-ON Hotels Alanya Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
NOT: Cizre Belediyespor'un 2 hükmen mağlubiyet nedeniyle ligden ihraç edilmesi sonucu Ziraat Bankkart, haftayı maç yapmadan geçecek.
