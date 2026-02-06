Voleybolda 20. Hafta Mücadeleleri Başlıyor - Son Dakika
Spor

Voleybolda 20. Hafta Mücadeleleri Başlıyor

06.02.2026 10:20
Vodafone Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi'nde 20. hafta maçları yarın yapılacak.

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 20'nci, SMS Grup Efeler Ligi'nde 18'inci hafta karşılaşmaları yapılacak.

Liglerde maç programı şöyle:

Vodafone Sultanlar Ligi

Yarın:

14.00 Zeren Spor-Göztepe (TVF Ziraat Bankkart)

14.00 VakıfBank-İlbank (Vakıfbank)

15.00 Fenerbahçe Medicana-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

15.30 Aras Kargo-Eczacıbaşı Dynavit (TVF Atatürk)

16.00 Bahçelievler Belediyespor-Kuzeyboru (Hasan Doğan)

18.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Galatasaray Daikin (Cengiz Göllü)

19.00 Türk Hava Yolları-Beşiktaş (Burhan Felek Vestel)

SMS Grup Efeler Ligi

Yarın:

14.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Ünye)

8 Şubat Pazar:

14.00 Spor Toto-Bursa Büyükşehir Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

15.00 Gebze Belediyespor-İstanbul Gençlikspor (Gebze)

16.00 Gaziantep Gençlikspor-Halkbank (Şahinbey)

16.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Altekma (İBB Cebeci)

19.00 Fenerbahçe Medicana-ON Hotels Alanya Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

NOT: Cizre Belediyespor'un 2 hükmen mağlubiyet nedeniyle ligden ihraç edilmesi sonucu Ziraat Bankkart, haftayı maç yapmadan geçecek.

Kaynak: AA

Voleybolda 20. Hafta Mücadeleleri Başlıyor

