Volkswagen 2025'te Çin'de 2,69 Milyon Araç Teslim Etti

13.01.2026 12:25
Volkswagen Grubu, 2025 yılında Çin pazarında 2,69 milyon araç teslim etti. Elektrikli modellere odaklanıyor.

HEFEİ, 13 Ocak (Xinhua) -- Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu 2025 yılında Çin pazarında 2,69 milyon araç teslim etti. Bu teslimatlar, şirketin söz konusu dönemdeki küresel teslimatlarının yaklaşık yüzde 30'unu teşkil etti.

Şirketten yapılan açıklamada şirketin geçen yıl Çin'de 2,57 milyon adet akaryakıtlı araç satışı gerçekleştirdiği kaydedildi. Söz konusu dönemde aralarında Audi Q6L e-tron ve AUDI E5 Sportback modellerinin de yer aldığı yeni nesil elektrikli ve akıllı bağlantılı araçlardan oluşan bir dizi modelin pazara sunulduğu da ifade edildi.

2025'te ihracat stratejisini başarıyla hayata geçirdiğini belirten Volkswagen Grubu Çin, Ortadoğu pazarına ilk araç partisini gönderdiklerini ifade etti. Şirket önümüzdeki dönemde daha da genişleteceği ihracat faaliyetlerini Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN), Ortadoğu, Orta Asya, Latin Amerika ve Afrika gibi pazarlara yaymayı planlıyor.

Volkswagen Grubu 2026 yılında tamamen elektrikli, şarj edilebilir hibrit ve menzili uzatılmış 20'nin üzerinde modeli Çin pazarına sürmeyi hedefliyor. Bu modeller, gelişmiş batarya ve elektrifikasyon teknolojilerinin yanı sıra akıllı bağlantı ve sürücü destek sistemleriyle donatılacak.

Kaynak: Xinhua

Volkswagen Grubu, Volkswagen, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

12:30
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat’ın batısında kalan YPG’nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat'ın batısında kalan YPG'nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti
12:14
İran’ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor
İran'ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor
12:08
Derbi üzerinden MEXC kampanyası Fenomenler yasağa aldırmıyor, bu linklere tıklayan pişman olabilir
Derbi üzerinden MEXC kampanyası! Fenomenler yasağa aldırmıyor, bu linklere tıklayan pişman olabilir
11:41
Bahçeli’nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
Bahçeli'nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
11:32
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı! Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
11:00
Böylesi görülmedi Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
Böylesi görülmedi! Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
